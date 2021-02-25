«Ювентус» сообщил о 113 млн евро убытка за полгода

«Ювентус» опубликовал финансовый отчет за первые шесть месяцев сезона-2020/21, в котором сообщил об убытках в размере 113,7 миллиона евро.

Доходы клуба за первые шесть месяцев сезона составили 258,3 млн евро, что гораздо меньше, чем 322,3 млн евро за аналогичный период в сезоне-2019/20. При этом убытки за данный период составили 113,7 миллиона евро.

В «Ювентусе» считают, что пандемия коронавируса оказала существенное негативное влияние на доходы клуба, оценив ее вред для клуба примерно в 50 млн евро.