Санкт-Петербург может остаться без Евро-2020

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
0 3
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
2 0
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Бавария Бавария
Кёльн
Кёльн
0 1
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Майнц Майнц
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
0 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
0 2
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 1
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 0
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
3 2
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Байер Байер
Герта
Герта
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4 0
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 2
Севилья Севилья
22 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
23 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
3 0
Саутгемптон Саутгемптон
24 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
3 0
Эльче Эльче
26 февраля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:00
Ротор Ротор
26 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
27 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Уфа Уфа
Зенит
Зенит
16:30
Ростов Ростов
Сочи
Сочи
19:00
Арсенал Арсенал
27 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Уэска Уэска
Севилья
Севилья
18:15
Барселона Барселона
Алавес
Алавес
20:30
Осасуна Осасуна
27 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Арминия Арминия
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Герта Герта
27 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
15:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
28 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Спартак М
Спартак М
14:00
Рубин Рубин
Ахмат
Ахмат
16:30
Динамо М Динамо М
Краснодар
Краснодар
19:00
Урал Урал
28 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Вальядолид Вальядолид
Кадис
Кадис
18:15
Бетис Бетис
Гранада
Гранада
20:30
Эльче Эльче
28 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Унион
Унион
15:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Аугсбург Аугсбург
Байер
Байер
20:00
Фрайбург Фрайбург
28 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Сити
Лестер Сити
15:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Бёрнли Бёрнли
1 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Эвертон
Эвертон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
2 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 марта

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4 марта

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Эвертон Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
23:15
Челси Челси
5 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Вильярреал Вильярреал
5 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Майнц Майнц

Англия наступает: Санкт-Петербург может остаться без Евро 

Газета.Ru 1 час назад
Санкт-Петербург может остаться без Евро-2020
Фото: Газета.Ru
Санкт-Петербург может лишиться права принять матчи чемпионата Европы по футболу — 2020. По информации авторитетного инсайдера Танкреди Палмери, УЕФА планирует провести турнир только в Англии.
Известный журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter сообщил, что чемпионат Европы по футболу может пройти только в Англии. Ранее турнир планировалось провести в 12 странах.
УЕФА информацию журналиста опровергает. Не в курсе таких планов и в России.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме. Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», — сказал в разговоре с «Чемпионатом» генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Но логика говорит о том, что такое решение вполне возможно.
Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Текущие сроки — с 11 июня по 11 июля нынешнего года. Но проблема в том, что эпидемия и не думает стихать, многие страны Европы на данный момент живут в режиме локдауна, в частности Германия, где должны проходить матчи Евро-2020. Серьезные ограничения существуют в Италии и Испании, не говоря уже о том, что границы по-прежнему закрыты и перемещение между странами очень ограниченно.
Нет никаких гарантий, что к лету ситуация существенно улучшится. И как в таких условиях можно выстроить нормальную логистику? В одной стране это сделать будет гораздо проще.
Важное пояснение. Чемпионат Европы обычно проводится в одной стране (ну или двух соседних: Бельгия и Голландия в 2000-м, Австрия и Швейцария в 2008-м, Украина и Польша в 2012-м), это удобнее со всех точек зрения.
Но в честь 60-летия первого Евро УЕФА решил в разовом варианте изменить формат и провести турнир в 12 странах. И без того очень сложная и неудобная логистическая система усугубилась общей ситуацией в мире, и теперь УЕФА находится в очень сложном положении. Переносить турнир уже просто некуда, календарь сверстан на много лет вперед, а в следующем году запланирован чемпионат мира в Катаре, так что его нужно либо проводить летом, либо отменять вообще. А это громадные имиджевые и финансовые потери.
24 февраля медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил, что матчи Евро могут пройти со зрителями, а окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине апреля. В эти же сроки, по информации Палмери, будет объявлено и о том, что турнир пройдет в Англии, которая на данный момент якобы лучше всех готова к проведению мероприятия подобного масштаба.
А вот это спорно. 22 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил «дорожную карту» ослабления карантина в Англии, которая предусматривает четыре этапа. Четвертый и последний этап этого плана начнется не раньше 21 июня, то есть, когда чемпионат Европы будет в самом разгаре.
Не говоря уже о том, что в конце декабря из-за «британского» штамма коронавируса десятки стран ввели запрет на рейсы из Британии. А 18 января из-за других особенно заразных штаммов уже Британия отменила свободный въезд из большинства стран мира.
Впрочем, вряд ли в Европе сейчас кто-то находится в более выгодном положении, если рассматривать страны, которые готовы оперативно взять на себя проведение Евро-2020, — а это Германия, Франция и Россия.

«Технически Россия вполне способна провести чемпионат Европы. Не сомневаемся, что Россия могла бы быть надежным партнером, обладая всей необходимой инфраструктурой и всеми необходимыми компетенциями», — говорил Сорокин еще в середине февраля.

Видео дня. «Манчестер Сити» выиграл 13-й матч подряд в АПЛ
Газета.Ru: последние новости
СМИ: УЕФА готов изменить формат Евро-2020 и провести его только в Англии СМИ: УЕФА готов изменить формат Евро-2020 и провести его только в Англии Футболист "Аталанты" умер от рака в возрасте 21 года Футболист "Аталанты" умер от рака в возрасте 21 года Квинси Промес официально перешел из "Аякса" в "Спартак" Квинси Промес официально перешел из "Аякса" в "Спартак"
Комментарии
Футбол , Статьи , Борис Джонсон , Алексей Сорокин , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение