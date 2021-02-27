«Челси» готов расстаться с Абрахамом

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб доволен выступлением форварда Оливье Жиру и может продлить с ним контракт. Также руководство рассматривает вариант приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, поэтому Абрахам может остаться без игровой практики.

Отмечается, что сам игрок "синих" хочет продолжить борьбу за попадание в стартовый состав команды. Абрахам является воспитанником "Челси".

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 20 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.