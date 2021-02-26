Голландия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

УЕФА представил обновленную таблицу коэффициентов по итогам последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В четверг еврокубки покинул последний представитель России, «Краснодар», уступивший в двух матчах загребскому «Динамо» (1:3, 0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

Россия, в активе которой осталось 38,382 балла, рискует уступить седьмое место Голландии уже в этом сезоне, поскольку в Лиге Европы продолжит борьбу «Аякс», обыгравший «Лилль». ПСВ также одержал победу над «Олимпиакосом» в ответном матче, но по итогам двух встреч вылетел. Голландия в таблице отстает от России на 0,382 балла. Клубу из Амстердама достаточно одержать одну победу или два раза сыграть вничью, чтобы отбросить Россию с седьмого места на восьмое.

Шестое место сохраняет Португалия.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 93,855 балла

2. Англия — 93,140 3. Италия — 73,438 4. Германия — 72,570 5. Франция — 55,248 6. Португалия — 47,949 7. Россия — 38,382 8. Голландия — 38,000 9. Бельгия — 36,500 10. Австрия — 35,825 Седьмое место предусматривает участие от страны пяти клубов в еврокубках сезона-2022/23: два — в Лиге чемпионов, один — в Лиге Европы, два — в Лиге конференций (новый турнир).