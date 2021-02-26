Милонов назвал легионеров РПЛ генетическими мутантами

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил неудачное выступление российских футбольных команд в еврокубках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению политика, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) привыкли играть в местечковый футбол и не готовы к скоростям на европейской арене.

Милонов добавил, что в стране не развиваются школы для подготовки молодых игроков, и подчеркнул, что российским командам стоит отказаться от покупки легионеров — «импортных генетических мутантов». При этом он заметил, что не является футбольным экспертом и не хотел бы давать советов.

В четверг, 25 февраля, «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (0:1) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы и последним из российских клубов завершил выступления на европейской арене.

В текущем сезоне четыре команды РПЛ провели 26 матчей на основных этапах еврокубков, в которых одержали лишь одну победу. Со счетом 1:0 «Краснодар» в групповом турнире Лиги чемпионов обыграл «Ренн».