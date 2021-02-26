Губерниев назвал Россию нефутбольной страной

«С вратарями проблемы, с созидательной игрой тоже. У Галицкого никак не получается сотворить из хорошей идеи что-то замечательное. Хотим карету, а получаем тыкву. Все наши проблемы футбола сохраняются. Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего. Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен.
Наши клубы ещё как-то смотрят. Но даже если взять наш футбол, матч Кубка «Зенита» и «Арсенала» уступил по рейтингам моей биатлонной программе. Людям не до футбола. Как это исправить? Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают. Вспомните интервью Миранчука про РПЛ. Вот Большунов работает, а у нас балду гоняют. А сейчас ещё говорят: давайте Промесу дадим гражданство. Обойдётся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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Губерниев: Россия — нефутбольная страна. Большунов работает, а футболисты балду гоняют
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (2:3, 0:1).
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