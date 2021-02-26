«МЮ» сыграет с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы

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Майнц
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф Лиги Европы
УЕФА
.
По итогам жеребьёвки 1/8 финала «
Манчестер Юнайтед
» встретится с «Миланом».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта. Ответная — 18 марта.
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