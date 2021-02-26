Кокорин заявил о готовности сыграть в матче с «Удинезе» 

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в разговоре с клубными репортёрами заявил, что готов сыграть в матче с «Удинезе».

«Я тренируюсь в общей группе и готов сыграть с «Удинезе», — сказал Кокорин в видео, выложенном в «Инстаграме».

«Удинезе» сыграет с «Фиорентиной» 28 февраля. «Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Пресс-служба «Фиорентины» показала, что осталось за кадром официальной фотосессии клуба. Клубные репортёры пообщались с Кокориным и форвардом Душаном Влаховичем. Во время разговора с журналистами серб и россиянин стояли в обнимку и шутили.