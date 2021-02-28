«Арбитр пренебрёг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там написано, что свисток необходим для возобновления игры после её остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку — он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры» — цитирует Федотова «Чемпионат».