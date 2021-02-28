Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал действия рефери в матче чемпионата России «Зенит» — «Ростов». По словам эксперта, судья допустил техническую ошибку в моменте со вторым голом «сине-бело-голубых», и это может стать причиной переигровки встречи, согласно требованиям ФИФА.
Напомним, перед голом Далера Кузяева арбитр показал желтую карточку игроку «Ростова», но футболисты «Зенита» не стали дожидаться пока рефери сделает запись о предупреждении и даст свисток для продолжения матча, а вместо этого быстро разыграли мяч.
«Арбитр пренебрёг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там написано, что свисток необходим для возобновления игры после её остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку — он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры» — цитирует Федотова «Чемпионат».
Матч между «Зенитом» и «Ростовом» закончился вничью со счётом 2:2.