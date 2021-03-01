Главный тренер «Арсенала» может возглавить «Барселону» 

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Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета может возглавить "Барселону", передает RAC1 в Twitter. Как сообщает источник, кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта хочет видеть специалиста в качестве наставника сине-гранатовых. Артета является воспитанником клуба.

Свою тренерскую карьеру он начал в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

В декабре 2019 года он возглавил "Арсенал". После 26 туров чемпионата Англии "канониры" занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Действующим главным тренером "Барселоны" является Рональд Куман

Ранее сообщалось, что защитник "Манчестер Сити" летом бесплатно перейдет в "Барселону".