«Барселона» продаст Гризманна за €60 млн

«Барселона» готова продать французского нападающего Антуана Гризманна . Об этом сообщает Ok Diario.

По информации источника, каталонский клуб просит за своего игрока €60 млн Отмечается, что «блауграна» не может найти покупателей, несмотря на то, что запрашиваемая ими сумма является в два раза ниже той, за которую Гризманн переходил из мадридского «Атлетико».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании игрок провел 23 матча, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.