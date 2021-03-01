В «Барселоне» прошли обыски 

Полиция Каталонии провела обыск в офисе «Барселоны». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, это связано со скандалом из-за сотрудничества руководства каталонцев с компанией I3 Ventures для работы над позитивным имиджем бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. Отмечается, что экс-глава команды, а также директор клуба Оскар Грау и Роман Гомес Понти, отвечавший за юридические услуги, были задержаны.

Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года. Причиной стал вотум недоверия, вынесенный президенту.

В феврале прошлого года стало известно, что каталонцы заключили контракт с I3 Ventures, которые занимались созданием общественного мнения в социальных сетях клуба. I3 Ventures была ответственна за травлю Месси и нескольких других игроков команды. Отмечалось, что руководил атакой на футболиста помощник Бартомеу — Карлос Ибаньес.

Бартомеу занимал пост президента в «Барселоне» с 2014 года. Под его руководством клуб стал победителем Лиги чемпионов, четыре раз выиграл чемпионат страны и Кубок Испании.