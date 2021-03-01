Быстров отказался считать Рондона усилением для ЦСКА 

«Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть игроки примерно такого же уровня. Чалов, к примеру, ни в чем ему не уступает. Возможно, он сейчас наберет кондиции и покажет свой реальный уровень», — сказал Быстров.