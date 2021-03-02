Англия готова принять все матчи ЕВРО-2020 

Англия готова провести все матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. В феврале итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил, что УЕФА склоняется к проведению всех матчей чемпионата Европы в Англии. УЕФА заявил, что не планирует переносить все встречи турнира в Англию. В Лондоне должны пройти несколько игр группового этапа, полуфиналы и финал ЕВРО-2020.
"Если они захотят провести какие-либо другие матчи (в Англии) мы, конечно, готовы к этому", — цитирует Джонсона The Sun.
Премьер-министр Великобритании надеется, что в 2030 году чемпионат Европы по футболу пройдет в Англии и Ирландии.
"Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я думаю это правильное место. Это дом футбола, это правильное время. Это будет замечательная вещь для страны", — сказал Джонсон.