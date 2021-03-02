Салах может поехать на Олимпиаду в Токио 

В сборной Египта по футболу рассчитывают на привлечение Мохамеда Салаха в команду для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил главный тренер египетской сборной Шоки Гариб.
"Салах — один из лучших игроков мира. Это нормально, что мы хотим вызвать его в состав олимпийской сборной. Начнем официальные переговоры с "Ливерпулем" после мартовского международного перерыва", — приводит слова наставника Ahram Online.
28-летний Салах провел за сборную Египта 67 матчей, в которых отметился 41 забитым мячом. В том случае, если он поедет на предстоящие Игры, то пропустит тренировочные сборы "Ливерпуля" и начало сезона-2021/22 в Английской премьер-лиге (АПЛ). Ранее сообщалось, что Салах может перейти в мадридский "Реал".