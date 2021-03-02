Жена Мамаева пожаловалась на измену футболиста 

Жена скандально известного футболиста Павла Мамаева Алана сообщила об измене мужа.
Алана Мамаева разместила в соцсетях автомобильные права испанки по имени Ирен и поинтересовалась у подписчиков, знает ли кто-то эту женщину.
Позже Алана объяснила, что ее муж снова пустился во все тяжкие и изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. Она сообщила, что об измене ей рассказал некий человек по просьбе самой испанки.
«Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — сыронизировала Мамаева.
Как сообщал «Рамблер», ранее Алана Мамаева уже ловила мужа на изменах. В частности, она заявляла, что конфликт с водителем у гостиницы «Пекин» в 2018 году начался из-за «девки», на которую Павел променял семью. Кроме того, она говорила, что Мамаев находился в сексуальной связи с Викторией Боней. По возвращению Павла из колонии Алана выставила ему условия из 30 пунктов, которые он должен был выполнить, чтобы добиться ее прощения.