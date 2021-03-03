Мората оценил шансы «Ювентуса» на чемпионство 

Испанский нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората после победы над «Специей» (3:0) в матче Серии А, выразил мнение, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул.

"Главное, что мы добились победы и сумели вернуться на победный путь. От нас этого ждут каждую неделю. Мы работаем ради побед. Если мы не завоюем титул, то поздравим чемпиона. Но пока у нас есть хотя бы теоретические шансы, мы будем бороться", — приводит слова Мораты Football Italia.

После 24 туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего «Интера» на семь очков.