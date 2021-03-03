Экс-тренер «Динамо» Кобелев ответил на обвинения в сексизме 

"Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиа-пространство. Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и все. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях", — цитирует Кобелева Sport24.