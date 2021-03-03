«Реал» готов продать Варана «МЮ» летом

По данным издания, руководство "Реала" пессимистично оценивает шансы на продление контракта с футболистом и может рассмотреть его продажу. Действующие соглашение француза рассчитано до июня 2022 года.

Предметный интерес к Варану проявляет "Манчестер Юнайтед". Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €70 млн Варану 27 лет, он выступает за "Реал" с 2011 года. Футболист является трехкратным чемпионом Испании, победителем Кубка Испании, трехкратным обладателем суперкубка Испании, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА , в составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018 года.