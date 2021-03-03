Экс-тренер «Динамо» ответил на обвинения в сексизме 

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Как писал «Рамблер», ранее в эфире YouTube-канала «Футбольный Хейт» Кобелев заявил , что женщины не могут разбираться в футболе.

«Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нету там?» — рассказал он.

Ведущие спросили, считает ли Кобелев, что место женщины — на кухне.

«Почему на кухне? Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание…» — ответил он.

Кобелева раскритиковали спортивный комментатор Мария Орзул , основательница Breaking Mad Залина Маршенкулова и фем-активистка Лиза Лазерсон.

Позже в беседе со Sport24 экс-тренер заявил, что его начали обвинять в сексизме ради хайпа.

«Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал», — заявил он.

Кобелев отметил, что СМИ «нужен хайп» на футбольных и хоккейных темах.