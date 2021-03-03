Экс-тренер «Динамо» ответил на обвинения в сексизме 

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отверг обвинения в сексизме и заявил, что «нормально относится к женскому полу». Об этом сообщает Sport24.
Как писал «Рамблер», ранее в эфире YouTube-канала «Футбольный Хейт» Кобелев заявил, что женщины не могут разбираться в футболе.
«Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нету там?» — рассказал он.
Ведущие спросили, считает ли Кобелев, что место женщины — на кухне.
«Почему на кухне? Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание…» — ответил он.
Кобелева раскритиковали спортивный комментатор Мария Орзул, основательница Breaking Mad Залина Маршенкулова и фем-активистка Лиза Лазерсон.
Позже в беседе со Sport24 экс-тренер заявил, что его начали обвинять в сексизме ради хайпа.
«Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал», — заявил он.
Кобелев отметил, что СМИ «нужен хайп» на футбольных и хоккейных темах.
«Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и все», — заключил он.