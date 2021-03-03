Стала известна дата переигровки матча «Ювентус» — «Наполи», который изначально должен был состояться 4 октября в Турине в рамках 3-го тура Серии А.

Встреча пройдет 17 марта и начнется в 20:45 по московскому времени.

Напомним, решение о переигровке было принято в декабре Советом по спортивным гарантиям (CONI). Неаполитанцы подали апелляцию на два предыдущих решения комитетов Серии А и Федерации футбола Италии, но тогда «Наполи» засчитали техническое поражение (0:3) и лишили 1 очка за неявку.

К октябре гости не приехали на игру, сославшись на решение медицинских властей Неаполя, которые запретили команде передвигаться по стране после того, как в клубе были выявлены случаи заражения коронавирусом.