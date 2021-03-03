РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков 

Как отмечается в сообщении, РФС удовлетворил заявление Мелкадзе о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объёме. Клуб должен выплатить игроку долг по заработной плате, премиям за сезон-2019/20, компенсации отпуска при увольнении в течение 14 рабочих дней с момента вступления решения в силу, проценты за задержку выплату задолженности.

Запрет может быть снят палатой в случае исполнения обязательств перед Мелкадзе, который играл за "Тамбов" в 2019-2020 годах.

"Тамбов" после 20 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.