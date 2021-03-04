Вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе 

«История про Артема Дзюбу начинается в 1988 году — с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмет?» — говорится в прологе.