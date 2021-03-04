Вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе 

Пресс-служба оргкомитета российской части Евро-2020 представила комикс о нападающем национальной футбольной команды и петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Комикс можно прочитать на сайте оргкомитета. Отмечается, что комикс приурочен у участию сборной России на турнире, который пройдёт к лету 2021 года. Далее будут выходить выпуски и про остальных игроков команды.
«История про Артема Дзюбу начинается в 1988 году — с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмет?» — говорится в прологе.
Ранее Дзюба заявил, что его ориентиром является Ибрагимович.