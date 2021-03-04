Экс-жене Аршавина поставили новый страшный диагноз 

Алиса Казьмина, как сообщал «Рамблер», в настоящее время борется с аутоимунным некрозом. Болезнь, по словам Алисы, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Теперь экс-супруга спортсмена вынуждена фотографироваться, прикрывая лицо ладонью. Много времени у нее ушло на поиски доктора, способного «во всем разобраться». Осенью прошлого года женщина перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия, однако по сей день она вынуждена жить в неопределенности.

Недавно Казьмина снова оказалась на больничной койке, но по другой причине. Медики диагностировали у нее острый панкреатит и вынуждены были экстренно госпитализировать в одну из петербургских клиник. Бывшую жену Аршавина сразу поместили в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы, в котором она пробыла четыре дня. Казьминой сделали операцию, сейчас её жизнь вне опасности, однако женщина призналась журналистам, что чувствует себя обессиленной.

«Умираю», — заявила она.

Казьмина призналась, что тем не менее находит в себе желание жить ради матери и троих своих детей.