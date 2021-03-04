В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии жены Мамаева

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева была госпитализирована из-за отравления медицинскими препаратами. Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана 3 марта была доставлена в одну из московских больниц с отравлением таблетками, сообщает РИА Новости.
По данным источника, правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
Ранее появилась информация, что Алану Мамаева
после того, как она написала в интернете, что приняла большое количество снотворного. Позднее были опубликованы
о том, что у нее все хорошо, она находится дома и никакой госпитализации не было.