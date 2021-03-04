В «Мерседесе» друга Кокорина и Мамаева нашли фальшивые деньги 

В Санкт-Петербурге полузащитника любительской футбольной команды «Царское село» поймали с пачками поддельных пятитысячных купюр, сообщает «Фонтанка».

Пушкинский районный суд арестовал на два месяца 22-летнего Карена Григоряна, в «Мерседесе» которого оперативники нашли поддельные пятитысячные банкноты на общую сумму 4 830 000 рублей. Футболист написал явку с повинной. Объявление ему еще не предъявлено.

На допросе Григорян заявил, что получил деньги от отца. Сейчас его разыскивает полиция. Предположительно, он может находится в другом регионе.