В «Мерседесе» друга Кокорина и Мамаева нашли фальшивые деньги 

В Санкт-Петербурге полузащитника любительской футбольной команды «Царское село» поймали с пачками поддельных пятитысячных купюр, сообщает «Фонтанка».
Пушкинский районный суд арестовал на два месяца 22-летнего Карена Григоряна, в «Мерседесе» которого оперативники нашли поддельные пятитысячные банкноты на общую сумму 4 830 000 рублей. Футболист написал явку с повинной. Объявление ему еще не предъявлено.
На допросе Григорян заявил, что получил деньги от отца. Сейчас его разыскивает полиция. Предположительно, он может находится в другом регионе.
По информации «Московского комсомольца», Карен Григорян проходил свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он находился с ними во время устроенных ими драк осенью 2018 года.
Как писал «Рамблер», 8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. 3 августа Павел Мамаев и еще два фигуранта дела были оправданы Мосгорсудом по статье «хулиганство». Суд признал их виновными по статье «побои» и назначил всем троим наказание в виде года исправительных работ. Таким образом, отсидевший в тюрьме Мамаев может рассчитывать на реабилитацию.