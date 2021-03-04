Орлов: Промес пришёл в «Спартак» доигрывать

А как себя повёл Зобнин? Он получил две жёлтые карточки. За что? Да просто грубо играл. Почему? Это говорит о его отношении к команде и тренеру. Очень эгоисточно. «Мне он не понравился, я его ударю!» Это говорит о том, что микроклимата нет. Сёмин всегда говорит, что его козырь — это раздевалка. То есть важен вот этот микроклимат, когда один за всех и все за одного. Не просто формально, а именно через нутро, сознание. Вот такой надо создать коллектив», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.