Алане Мамаевой грозит суд из-за «любовницы» мужа 

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Адвокат предполагаемой любовницы футболиста Павла Мамаева Тереза Буэйес заявила о намерении посадить Алану Мамаеву в тюрьму за угрозы и публикацию личной информации ее клиентки в интернете.

В комментарии «Спорт-экспрессу» Буэйес сообщила , что занимается сбором информации для подачи иска в Испании. Она также не исключила обращений в суды других стран.

«Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!» — заявила юрист.

Как писал «Рамблер», на днях Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.

Алана Мамаева выяснила имя предполагаемой любовницы и опубликовала на своей странице ее телефон и фото водительского удостоверения.

Возмущенная любовница решила не оставлять действия Аланы безнаказанными и пообещала подать на нее в суд.