В футболе сделали послабление при касании мяча рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разъяснил на своем сайте правила определения игры рукой.

В организации заявили, что не каждое касание мяча рукой является нарушением правил. Теперь арбитр матча должен будет учитывать, где рука футболиста находилась по отношению к его движению. Рука будет определяться до основания подмышки игрока.

Также фолом считается умышленная игра рукой, умышленное увеличение площади тела за счет рук, а также касание мяча руками, даже если случайное, чтобы помочь себе забить гол.

Случайное попадание мяча в руку, которое приведет к тому, что забивает гол партнер по команде больше не будет считаться нарушением правил.