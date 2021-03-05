Промес: «Я приехал помочь „Спартаку“ забраться на вершину»

«Их много. Но сложно сравнить с чем-то последний домашний матч золотого сезона против «Терека». Прозвучал финальный свисток, я в этот момент поправлял гетры. Через секунду поднял глаза, а на меня с двух сторон уже неслись тысячи фанатов! Выглядело так, словно они бежали разорвать меня, чтобы сохранить по кусочку на память. В первые мгновения стало даже страшно. Это был настоящий взрыв эмоций!» — добавил Промес.