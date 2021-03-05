Месси может побить четыре рекорда в этом году 

Капитан "Барселоны" Лионель Месси близок к обновлению сразу четырёх различных рекордов.

1) По числу матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах: сейчас в активе аргентинца 764 игры, а у рекордсмена Хави — 767.

3) По числу наград лучшему бомбардиру в одной лиге: на сегодняшний день Месси делит рекорд с Гердом Мюллером — по 7 у каждого.

4) Больше всего лет в "Барселоне": чтобы превзойти достижение Хави и Карлеса Решака (17 лет), нападающему достаточно не уйти из клуба летом.