В футболе разрешили игру рукой 

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой — теперь случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот, больше не считается нарушением.

Тем не менее любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если касание было неумышленным. Также игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча кистью или рукой, а также когда его тело неестественно увеличилось в размерах (если положение кисти или руки игрока не является следствием движения тела), сообщается на сайте IFAB.

Как уточняется в новых правилах, что при определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации. Правила вступят в силу 1 июля 2021 года.