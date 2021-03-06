Рондон забил первый гол за ЦСКА 

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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Ахмат». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 40-й минуте счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

На 38-й минуте встречи падающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон успешно реализовал пенальти. Этот гол стал первым для Рондона в составе московской команды.