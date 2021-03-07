Наставник «Эвертона» сделал выбор между Месси и Роналду 

Главный тренер английского "Эвертона" Карло Анчелотти сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Sky Sports. Тренер выбрал Роналду, которого тренировал с 2013 по 2015 год, когда возглавлял мадридский "Реал".
Он подчернил, что футболист всегда отличался серьезным и профессиональным подходом к делу.
"Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в "Реале" на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне", — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что "Эвертон" одолел "Вест Бромвич" и ворвался в топ-4 АПЛ.