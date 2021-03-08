Хавбек «Краснодара» назвал позором поражение от «Спартака» 

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал поражение от "Спартака" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Быки" уступили москвичам с разгромным счетом 1:6.
"Проиграть с таким счетом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере еще не сталкивался. Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона", — произнес швед в эфире "Матч ТВ".
Ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос об отставке.