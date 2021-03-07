Хинкель оценил разгромную победу над «Краснодаром» 

Мы очень счастливы не только за результат, но и за то, как складывалась игра. С самого начала ребята выкладывались на сто процентов. Перед матчем со всех сторон было большое давление, но подготовка была, как к предыдущим играм. У команды была правильная реакция. Начали очень активно, забили два быстрых гола — это нам помогло. Понятно, что было небольшое везение, но если играть так, как против «Краснодара», то подобное везение становится логичным. В конце провели несколько успешных контратак, которые решили исход матча, — сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.