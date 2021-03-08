Боярский выразил сомнения в победе «Зенита» в РПЛ 

«Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры команды. Печальные перспективы. «Зениту» ещё играть с претендентами на высокие места. Мысль, что «Зенит» будет чемпионом, пошатнулась. Вопросы есть к руководству, тренеру и футболистам», — приводит слова Боярского Sport24.