В ФРГ призвали к бойкоту чемпионата мира в Катаре

Независимый общенациональный союз болельщиков в Германии ProFans призвал Немецкий футбольный союз (DFB) отказаться от чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Радио Sputnik.

Объединение указало на сообщения о «бесчеловечных» условиях для строителей, возводящих в эмирате инфраструктуру к мундиалю. По мнению представителей ProFans, мигранты работают в дискриминационных и опасных условиях за «мизерную зарплату». Кроме этого, по данным СМИ, к середине февраля в Катаре погибло 6,7 тысячи рабочих, участвующих в строительстве объектов к чемпионату мира.

«Спорт объединяет народы, независимо от политики, мировоззрения и религии. Важно поддерживать эти связи и возобновлять их. Но это не о вопросах политики и культуры, это о человечности, о праве на жизнь… Мы призываем DFB отказаться от участия в чемпионате мира в Катаре», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.