25-летний экс-игрок «Вильярреала» найден мертвым 

Уругвайский футболист Франко Акоста скончался. Об этом сообщает AS.

6 марта, как сообщал «Рамблер», 25-летний Акоста

вместе со своим братом сделал попытку переплыть реку Пандо в департаменте Канелонес неподалеку от города Монтевидео в Уругвае и пропал. Вчера его тело было найдено практически в том же месте, где его видели в последний раз.

В разное время Акоста играл в составе уругвайских клубов «Феникс», «Пласа Колония», «Бостон Ривер» и «Атенас» и испанских команд «Вильярреал» и «Расинг». Также он играл в составе молодежной сборной Уругвая.