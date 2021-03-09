25-летний экс-игрок «Вильярреала» найден мертвым 

Уругвайский футболист Франко Акоста скончался. Об этом сообщает AS.
6 марта, как сообщал «Рамблер», 25-летний Акоста
вместе со своим братом сделал попытку переплыть реку Пандо в департаменте Канелонес неподалеку от города Монтевидео в Уругвае и пропал. Вчера его тело было найдено практически в том же месте, где его видели в последний раз.
В разное время Акоста играл в составе уругвайских клубов «Феникс», «Пласа Колония», «Бостон Ривер» и «Атенас» и испанских команд «Вильярреал» и «Расинг». Также он играл в составе молодежной сборной Уругвая.
В апреле 22-летний игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов скончался после пробежки. В 2016 году он начал жаловаться на боли в груди и был отстранен от тренировок. Примерно год спустя врачи позволили ему принимать участие в матчах. За несколько месяцев до смерти спортсмен стал жаловаться на замедление пульса после тяжелых тренировок.
В декабре хоккеист Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет из-за болезни сердца. Чернов играл в составе таких клубов, как «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард» (Омск), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Витязь» (Подольск).