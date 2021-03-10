«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов 

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«Ювентус» обыграл «Порту» со счетом 3:2. Но победа не помогла туринскому клубу пройти дальше в турнирной таблице.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус». В ворота «Порту» забили Федерико Кьеза (оформил дубль) и Адриан Рабьо. Однако по сумме двух матчей «Ювентус» не смог в четвертьфинал.

Соперник «Порту» определится по итогам жеребьевки.