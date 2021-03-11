Раскрыт размер премии Черчесова 

За товарищеский матч, сыгранный вничью, они получают премию в размере около 10 миллионов. Эти суммы распределяются между ними в пропорциях, которые «База» не привела.

До чемпионата мира 2018 года, на котором российская сборная под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, размер премий был меньше: девять миллионов — за победу, около четырех миллионов — за ничью.

«Данные "Базы" не соответствуют действительности — размер премиальных за достижения в товарищеских встречах значительно ниже указанного каналом», — сообщил тем временем «Спорт-Экспресс».

Последний товарищеский матч, как сообщал «Рамблер», сборная России провела 12 ноября — сыграла вничью 0:0 с Молдавией. 8 октября команда проиграла в товарищеском матче Швеции 1:2. Дата следующего товарищеского матча российской сборной неизвестна.