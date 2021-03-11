Месси уйдет из «Барселоны» через 2 года 

По информации издания, на прошлой неделе в доме певца Хулио Иглесиаса на курорте Пунта-Кана в Доминиканской республике должна была состояться очень важная встреча с участием отца Месси, на которой планировалось обсуждение аспектов возможного перехода Месси в «Пари Сен-Жермен».

Эта встреча не состоялась, потому что ранее отец футболиста заявил, что если Жоан Лапорта выиграет выборы президента «Барселоны», за которую Месси играет сейчас, то он будет готов выслушать мнение клуба о перспективах своего сына в команде. Лапорта выиграл их 7 марта.

Журналист Cadena SER Хосе Антонио Понсети оценил в 50% вероятность того, что Месси останется в «Барселоне» в текущем сезоне, и выразил уверенность, что через два года он перейдет в американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм