Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Клопп: не похоже, что в этом сезоне мы победим в ЛЧ

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает свою команду способной выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
Клопп потерял веру в победу "Ливерпуля" в Лиге чемпионов
Фото: ReutersReuters
«Единственная из причин, по которой играют в этом соревновании, — его хотят выиграть. Но мы не глупы. Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Нам нужно дождаться жеребьёвки, но это будут чрезвычайно сложные матчи, кто бы нам ни достался. Мы не заглядываем так далеко — думаем о завтрашнем дне и о матче с «Вулверхэмптоном». В Лиге чемпионов, в отличие от АПЛ, у нас есть импульс, но у нас будут поединки, чтобы вернуть его и в АПЛ, — это определённо поможет в ЛЧ», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Накануне «Ливерпуль», выиграв у «Лейпцига» со счётом 2:0, вышел в четвертьфинал. В АПЛ «Ливерпуль» идёт на восьмом месте.
Ранее Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Футбол,Юрген Клопп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители