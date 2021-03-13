Алана Мамаева пригрозила любовнице своего мужа

Тереза Буэйес, адвокат испанки Ирен Гарсии Морено, сообщила, что жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана продолжает угрожать убийством ее клиентке.

Неделей ранее адвокат Тереза Буэйес заявила, что будет добиваться трех лет лишения свободы для жены Мамаева, если она въедет в Испанию.

«Ирен продолжает получать угрозы убийства в течение дня от Аланы, которая не может усмирить свою ревность. Возможно, она человек с психическими расстройствами, так что в суде я буду требовать мер безопасности в виде судебного запрета», — сказала Буэйес в беседе с корреспондентом Sport24.

В начале марта сообщалось, что Алана Мамаева уличила футболиста в новой измене. Она выложила в инстаграме фотографии, паспортные данные и номер телефона 29-летней испанки Ирен Гарсии Морено, которую подозревает в любовных связях со своим мужем во время сборов «Ростова» в Испании. Позже девушка из Испании рассказала об угрозах от жены Мамаева. На этой неделе Ирен показала положительный тест на беременность, а Алана объявила о разводе.