Россия опустилась на 8-е место в рейтинге УЕФА , который составляется на основе успешных выступлений национальны команд в Еврокубках, cообщает издание Sport24. Голландия набрала 0,5 балла после победы «Аякса» в Лиге Европы и заняла позицию РФ в списке.

О том, что Россия рискует уступить седьмое место в рейтинге УЕФА Нидерландам, журналисты сообщили в конце февраля после того, как свое участие в Еврокубках завершил «Краснодар», дважды проиграв хорватскому «Динамо»

Кубанский клуб был последней командой из РФ в сетке престижных турниров. Остальные российские команды вылетели ранее. На тот момент у Голландии оставалась одна команда-участник Лиги Европы — «Аякс». Чтобы обойти Россию в рейтинге УЕФА самому известному клубу из Нидерландов достаточно было дважды сыграть вничью или одержать одну победу.

«Это случилось — Россия пропустила вперед Голландию в таблице коэффициентов УЕФА», — говорится в статье.

На днях «Аякс» обыграл швейцарцев из «Янг Бойз» со счётом 3:0 в 1/8 финала Лиги Европы. В результате Голландия переместилась с 8-го места на седьмое с показателем в 38,5 балла, а Россия спустилась на позицию вниз с 38,38 балла. В тройке лидеров по-прежнему — Испания, Англия и Италия.

Аналитики издания отметили, что самой высокой строчки в рейтинге коэффициентов УЕФА добивался СССР. С 1986-88 гг. союз держался на второй строчке списка. Современная Россия в сезоне 2017-18 гг. располагалась на шестом месте, однако в течение нескольких лет постепенно сдала позиции.