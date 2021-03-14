Появилась новая информация об избиении молодого футболиста «Локомотива»

Сайт Sport24 в Twitter опубликовал видео избиения молодого футболиста "Локомотива" Максима Шпанцева после матча ЮФЛ-2 против "Чертаново".

После финального свистка Шпанцев и его одноклубник шли в раздевалку. В подтрибунном помещении один из игроков "Чертаново" стал обвинять Шпанцева в симуляции и затяжке времени во время матча. Максим стал толкаться с соперником и в этот момент к ним подбежали еще несколько игроков "Чертаново". Шпанцева толкнули на лестнице, он упал, а когда попытался подняться, то получил удар ногой в голову.

В больнице у Шпанцева диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Второй футболист "Локомотива" не пострадал. Полиция ведет проверку инцидента.