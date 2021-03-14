Дубль Камано и гол Смолова принесли «Локомотиву» победу

Московский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Сочи" прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ (четыре победы, одна ничья). "Локомотив" победил в третьей встрече чемпионата России подряд.

Команды встретились в четвертый раз в истории. "Локомотив" одержал победы в двух матчах (1:0, 3:1), в одном победил "Сочи" (2:1), еще один завершился вничью (0:0).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. "Сочи" с тем же числом очков идет на пятой строчке. В следующем туре железнодорожники 18 марта на выезде сыграют против "Уфы", "Сочи" днем позже примет "Тамбов".