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Криштиану Роналду оформил хет-трик за 32 минуты в матче с «Кальяри»

Чемпионат.comиещё 5
48 минут назад
В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимает «Ювентус». Встреча проходит на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия). К перерыву «старая синьора» выигрывает со счётом 3:0. Хет-трик на счету Криштиану Роналду.
Роналду оформил хет-трик за 32 минуты
Фото: ReutersReuters
На 10-й минуте Роналду ударом головой замкнул навес Хуана Куадрадо. На 25-й минуте португалец реализовал пенальти. А на 32-й минуте прицельно пробил с угра штрафной площади.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кальяри» — «Ювентус».
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистировать ему будут Мауро Вивенци и Дарио Чеккони. Резервный судья — Марко Гуида.
Футбол,Хуан Куадрадо,Криштиану Роналду,
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