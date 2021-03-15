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ПСЖ уступил «Нанту» в 29-м туре Лиги 1

RT на русскомиещё 10
2 часа назад
ПСЖ на своём поле потерпел поражение от «Нанта» в матче 29-го тура французской футбольной Лиги 1.
ПСЖ уступил «Нанту» в 29-м туре Лиги 1
Фото: ТАССТАСС
Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:2.
Действующие чемпионы вышли вперёд на 42-й минуте — отличился Юлиан Дракслер. Гости ответили голами Рандаля Коло Муани и Моузеса Саймона на 59-й и 71-й минутах.
ПСЖ с 60 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» набрал 24 очка и занимает предпоследнюю 19-. строчку.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным и «Лилль» сыграли вничью в матче Лиги 1.
Футбол,Юлиан Дракслер,Александр Головин,
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