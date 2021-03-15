ПСЖ уступил «Нанту» в 29-м туре Лиги 1

ПСЖ на своём поле потерпел поражение от «Нанта» в матче 29-го тура французской футбольной Лиги 1.

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:2.

Действующие чемпионы вышли вперёд на 42-й минуте — отличился Юлиан Дракслер . Гости ответили голами Рандаля Коло Муани и Моузеса Саймона на 59-й и 71-й минутах.