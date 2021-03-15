Против российских футболистов возбудили дела из-за допинга

ФИФА проинформировала РФС о нарушении антидопинговых правил тремя футболистами. Об этом рапортует ТАСС

Источник сообщает, что РФС получил информацию о возбуждении дисциплинарных дел, которые связаны с нарушением правил в 2013-м году. Дела рассматриваются в отношении двух игроков и одной футболистки.

Представители российского футбольного союза заявили, что находятся в постоянном контакте с международной федерацией футбола по данному вопросу.